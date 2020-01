Sporting reitera vontade de jogar contra o Vitória de Setúbal no sábado

O Sporting reiterou a vontade de jogar frente ao Vitória de Setúbal no sábado, numa nota enviada à imprensa. O clube lamenta a situação que o plantel sadino atravessa, "confia que muitos dos casos dos jogadores serão solucionáveis" e explica que não pode arriscar sobrecarregar o calendário devido ao aumento do risco de lesões.

"O Sporting Clube de Portugal lamenta os casos clínicos que afetam o plantel do Vitória Futebol Clube. Os calendários de competições estão sobrecarregados e inviabilizam que o Sporting CP possa anuir ao pedido de adiamento da próxima jornada feito pelo Vitória Futebol Clube", pode ler-se.

No comunicado, o clube explica que a data proposta pelos sadinos encaixaria numa altura demasiado sobrecarregada de competições.

"A data indicada pelo Vitória como alternativa surge num momento em que o Sporting vem de um jogo em Braga, depois de receber o Benfica, jogar a Final Four da Taça da Liga e receber o Marítimo, jogo que está dependente da prestação na Taça da Liga e poderá obrigar a nova marcação. Posteriormente à data proposta, existe a recepção ao Portimonense, seguida de uma deslocação ao terreno do Rio Ave FC. A semana seguinte será de competições europeias", detalham.

Nesse sentido, e de acordo com "a importância da continuidade de bons desempenhos das equipas portuguesas nas provas da UEFA", o Sporting afirma que "não pode correr o risco de chegar a esses momentos com os seus jogadores competitivamente sobrecarregados e com riscos acrescidos de lesões".

"Devido à experiência do Sporting em casos similares, e ainda sem conhecer com profundidade os casos clínicos noticiados, confiamos que até à hora do apito inicial, muitos dos casos dos jogadores do plantel do Vitória serão solucionáveis, razão pela qual reiteramos a nossa vontade e disponibilidade para o jogo marcado para o próximo sábado", termina a nota.



O jogo no Estádio do Bonfim está marcado para sábado, às 20h30. Esta quinta-feira, Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, fez um ponto de situação em relação ao surto gripal que está a afetar muitos dos jogadores.



"O departamento médico detetou na semana passada o início de um vírus que afeta de várias formas, com sintomas de gravidade e que impedem de treinar. Temos a zona dos balneários interdita, o treino da manhã foi cancelado e alguns jogadores tiveram de ir ao hospital. Comunicamos à Liga a indisponibilidade do plantel, mais de 80% do plantel está sem capacidade para disputar um jogo sábado. Apelamos à integridade da competição e a integridade física dos jogadores", disse, esta manhã.