Silas chama guarda-redes de 16 anos ao treino do Sporting

O Sporting prepara a deslocação ao terreno do Vitória de Setúbal, a contar para a 16.ª jornada do campeonato. Um jogo que, a realizar-se, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt .

O treino do Sporting desta quinta-feira contou com uma presença pouco habitual: o guarda-redes Vasco Gaspar, de 16 anos, que joga pela equipa de sub-17.

Treinos cancelados e cerca de 75% do plantel de ba(...)

Realização do jogo em risco

O encontro está em risco de ser adiado devido a um surto de gripe entre o plantel do Vitória. Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o presidente sadino, Vítor Hugo Valente, revelou que há 20 jogadores, vários deles habituais titulares, que tiveram de ir ao hospital: Mano, Milton, Leandrinho, Meira, Sílvio, Carlinhos, Artur Jorge, Brian Mansilla, Éber Bessa, Ghilas, Nuno Valente, Semedo, Hachadi, Makaridze, Pirri, André Sousa, Jubal, Berto, Zequinha e Nuno Pinto.

Contudo, o Sporting recusa-se a adiar o jogo, dado que a data proposta pelo Vitória encaixaria num período sobrecarregado de jogos de várias competições. Em comunicado, os leões afiançaram, ainda, que "até à hora do apito inicial, muitos dos casos dos jogadores do plantel do Vitória serão solucionáveis".

O médico do Vitória de Setúbal, Ricardo Lopes, discorda: "Perante a situação clínica, a maioria dos jogadores não apresenta condições para serem expostos a situações de jogo. De certeza que não foi o médico a dizer isso, porque eles não têm acesso aos nossos registos clínicos."