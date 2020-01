Manuel Fernandes apela ao "fair-play" na Taça da Liga. "No ano passado não se portaram bem"

Manuel Fernandes deseja que não se repita o comportamento que o FC Porto teve na época passada, no momento em que o Sporting recebeu o troféu de vencedor da Taça da Liga. O embaixador do Sporting apela ao "fair-play" de todos.

"Acima de tudo, espero que haja 'fair-play', coisa que no ano passado não houve. Não deram mérito à vitória do Sporting. Não se portaram bem no momento da entrega da taça e isso não é 'fair-play'. Se tivesse sido gente do Sporting estaria aqui a dizer a mesma coisa. A importância de saber perder é igual à importância de saber ganhar. Vamor moralizar o futebol, porque o futebol está a tomar caminhos que não sei onde vai parar", observa o antigo jogador dos leões.

O Sporting venceu o FC Porto, após a marcação de penáltis, e venceu a Taça da Liga. Depois de terem recebido as medalhas de finalistas, os jogadores do FC Porto aguardavam, no relvado, pelo momento em que Bruno Fernandes iria levantar o troféu, quando Sérgio Conceição deu ordem a todos para recolherem ao balneário.

Manuel Fernandes critica o comportamento dos portistas e espera que o mesmo não se passe na próxima final. O Sporting venceu as duas últimas edições da prova e o antigo ponta de lança realça que esta é "uma taça que toda a gente quer ganhar", ao contrário do que acontecia há alguns anos.

Na primeira meia-final, a 21 de janeiro, o Sporting defronta o Braga. No dia seguinte, há jogo entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães. A final está marcada para sábado, 25 de janeiro. Os jogos realizam no Estádio Municipal de Braga, às 19h45.