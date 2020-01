Gripe no Vitória de Setúbal pode adiar jogo contra o Sporting

O Vitória de Setúbal já encetou conversações com o Sporting no sentido de tentar adiar o jogo marcado para este sábado, da jornada 16 da I Liga. Em causa está um surto gripal que deixou quase todo o plantel inoperacional. A realidade é que a semana começou com um treino muito condicionado, na terça-feira, sendo que hoje e amanhã as sessões inicialmente agendadas por Júlio Velasquez foram canceladas.

A Bola Branca, o médico do Vitória sadino confirma que "75% dos jogadores estão afetados, em diferentes graus e em diferentes fases da doença", com um forte surto gripal.

Ricardo Lopes dá conta que "a maioria não treina e está bastante limitada" e acrescenta que mesmo que alguns recuperem, estarão sempre "diminuídos do ponto de vista físico".

O responsável clínico não acredita que até sábado possa acontecer uma melhoria que permita a utilização dos jogadores do plantel principal.

Resta esperar pela decisão do Sporting, que também terá que analisar o calendário, sem esquecer que em causa além do campeonato, está a "final four" da Taça da Liga e mais para a frente a presença na Liga Europa. Acrescente a isto o facto de este ser um jogo com transmissão televisiva prevista.

Bola Branca apurou ainda que os dirigentes do Vitória falaram informalmente com os homólogos leoninos e que amanhã, após uma reunião, deverá sair uma decisão.

O jogo no Estádio do Bonfim está marcado para sábado, às 20h30.