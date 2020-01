Justiça e Paz pede fim da “espiral de vingança” no Médio Oriente

A Comissão Nacional de Justiça e Paz pede o final da “espiral de vingança” no Médio Oriente, face ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irão.

Recordando a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, que se assinalou a 1 de janeiro, em que Francisco falava precisamente da necessidade de se “abandonar a espiral de vingança”, a nota da CNJP, enviada à Renascença, aponta para o que se passa atualmente como exemplo contrário.

“O mundo inteiro assiste hoje, no que se refere ao agravamento do já longo conflito entre os Estados Unidos e o Irão, a uma demonstração notória do que representa essa espiral de vingança com as suas desastrosas consequências. Trata-se de uma espiral que supõe uma acumulação crescente de danos cada vez mais graves e que não terá fim enquanto se mantiver a mesma lógica da resposta ao mal com um mal ainda maior, em que predominam a desumanidade e também a irracionalidade”.

A comissão lamenta que se esteja a assistir “ao uso da mais avançada tecnologia para a prática de mortes seletivas, para desse modo vingar a prática de outras mortes” e rejeita que tal possa ser enquadrado na “lógica de legítima defesa” ou da justiça “porque esta não se confunde com a vingança”.

“Há que deixar claro que esta prática não pode apoiar-se nem na ética, nem no direito internacional”, escreve a CNJP.

“Muitos cidadãos do mundo inteiro, e também muitos comentadores, assistem a esta situação como se nada pudessem fazer para a modificar. Mas, pelo menos, podemos denunciar a lógica perversa da espiral da vingança, a sua imoralidade e a sua irracionalidade. É o que a Comissão Nacional Justiça e Paz quer fazer com esta nota de apelo a que se quebre essa espiral da vingança”, lê-se.