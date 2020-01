Sérgio Conceição confirma empréstimo de Bruno Costa

Bruno Costa vai ser cedido ao Portimonense na segunda metade da temporada, segundo confirmou Sérgio Conceição em conferência de imprensa e explicou os motivos da cedência.

"Fui eu que meti o Bruno na equipa principal, tem enorme qualidade, mas já está há algum tempo na equipa principal e acho que precisa de jogar, e ele também acha. Precisa ter minutos, uma nova experiência para vir ao de cima o que eu acho que ele tem. O FC Porto achou melhor ele ir jogar seis meses para o Portimonense", disse.

Apesar da saída, o FC Porto não deverá contratar ninguém e tem treinador com o jovem médio da equipa B, Vítor Ferreira.

"Fomos ativos no início da época no mercado. Tenho um plantel que me dá garantias, o que me importa é falar dos que tenho cá e num ou outro jovem que tem capacidade para jogar na equipa principal. O Vítor é um jovem que temos acompanhado, conhecemos bem e é um dos que falei que pode integrar a curto prazo a equipa", disse.