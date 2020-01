FC Porto precisa dos três pontos contra o Moreirense para continuar a "ir atrás do prejuízo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, diz que os dragões não têm espaço para perder pontos, devido à desvantagem de quatro para o líder Benfica. Nesse sentido, os dragões têm de vencer em Moreira de Cónegos.

"Temos de fazer a nossa caminhada e ir atrás do prejuízo, não nos podemos dar ao luxo de perder pontos, temos de ganhar os nossos jogos. Esperamos um Moreirense que tem feito um campeonato interessante, principalmente em casa. É uma equipa que fez muitos dos pontos em casa. Trocou de treinador há pouco tempo e já mostrou em Paços de Ferreira que gosta de jogar e assumir o jogo. Cabe-nos contrariar isso e ganhar o jogo", disse, em conferência de imprensa.

O FC Porto não vence em Moreira de Cónegos desde 2016/17. Na última temporada, o Moreirense segurou o FC Porto a um empate a uma bola, e Sérgio explica o que tem faltado aos dragões para conseguir os três pontos.

"A dimensão do campo também pode ser um dos fatores. Mas não é só para a nossa equipa. É o relvado mais pequeno da Liga, talvez. Ganhámos para a Taça uma vez e empatámos duas vezes para o campeonato. A verdade é que não conseguimos por um ou outro motivo, houve também uma ou outra arbitragem menos feliz naquele estádio. Mas estamos sujeitos a isso. O que temos a fazer é ser mais eficazes, e isso não tem só a ver com os golos. Também temos de ser fortes defensivamente", explica.

Apesar da vitória em Alvalade, Sérgio confessa que não foi das melhores exibições da equipa esta temporada: "Não foi dos mais conseguidos que fizemos. O resultado foi bom, mas cometemos erros que normalmente não acontecem".

Comparação a Pedroto



Pinto da Costa afirmou que Conceição era o treinador mais parecido com Pedroto, na terça-feira, e Sérgio encara as declarações como uma grande responsabilidade.

"Vejo essas declarações com agrado porque vocês sabem a minha admiração pelo presidente e pelo Sr. Pedroto. É uma honra e uma grande responsabilidade. Não gosto nada disso, o presidente às vezes prega-me umas partidas jeitosas. São pessoas que tenho como ídolos, duas referências do nosso clube, as maiores talvez. Por isso fico encolhido nesse sentido e nem sei o que dizer. É uma grande responsabilidade", diz.

O Moreirense-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 21h15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.