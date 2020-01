Verdes alinham pela abstenção no Orçamento do Estado para 2020

O partido ecologista "Os Verdes" (PEV) revelou nesta quinta-feira que vai abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2020.

O líder da bancada do partido, José Luís Ferreira, explica que esta abstenção deve ser vista como "uma oportunidade para o PS reponderar as suas prioridades".

Esta abstenção em fase de generalidade "em nada compromete ou condiciona o sentido de voto em votação final global", acrescentou José Luís Ferreira, tendo ao seu lado a deputada do PEV Mariana Silva.

Com os votos favoráveis dos 108 deputados socialistas e a abstenção do Bloco de Esquerda (19 deputados), do PCP (10), do PAN (4) e do PEV (2), fica assim assegurada a aprovação do Orçamento de Estado na generalidade.





