Rui Rio e o Orçamento. "Não é onde está o Wally, é onde estão os 590 milhões"

O Orçamento do Estado para 2020 prevê um aumento de impostos de quase 1.800 milhões em comparação com a proposta de 2018, acusa o líder do PSD. Rui Rio questionou o Governo com alegadas falhas no documento: "não é onde está o Wally, é onde estão os 590 milhões".

No debate parlamentar na generalidade, Rui Rio considera que o Governo promove um “aumento de impostos brutal em cima daquilo que criticaram há seis anos”, nos tempos de Passos Coelho.

“Diz que este Orçamento é o melhor que apresentou. Eu diria que não é o melhor nem o pior. Antes pelo contrário. Este orçamento é de continuidade no quadro do aumento da carga fiscal”, atirou o líder do PSD, na sua intervenção inicial.

“A carga fiscal neste Orçamento do Estado aumenta 0,2% do PIB. Isto significa que os portugueses vão pagar mais 434 milhões de euros de impostos do que aquilo que pagariam se a carga fiscal ficasse ao nível que estava em 2019”, argumentou.