PSD Madeira abstém-se no Orçamento do Estado em rota de colisão com Rui Rio

O PSD da Madeira vai abster-se na votação da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020, apurou a Renascença.

A Renascença sabe que os três deputados do PSD eleitos pela Madeira se vão abster na votação, na generalidade, do OE 2020.

A notícia será anunciada oficialmente na sexta-feira pelo líder do PSD Madeira, Miguel Albuquerque.

O PSD Madeira vai abster-se em rota de colisão com o líder do partido Rui Rio, que esta semana anunciou o voto contra a proposta de Orçamento do Governo de António Costa.

A abstenção dos três deputados madeirenses não é crucial para a aprovação do Orçamento do Estado. A partir do momento em que Os Verdes deram a conhecer que se vão abster, Costa já tinha a aprovação garantida, contando para isso com a abstenção do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN.

Questionado sobre a eventual abstenção dos três deputados madeirenses, Rui Rio disse que só falará quando, e se, o facto for consumado.

Juntamente com o PSD, votam contra o orçamento o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal.

"Ninguém me disse nada, da comissão política regional, nem ninguém me disse nada dos deputados. A votação é amanhã, quando acontecer, se acontecer, eu falo. Só depois de as coisas acontecerem, se acontecerem, é que falo."

O debate sobre o orçamento começou esta quinta-feira e continua na sexta-feira durante o dia, com a votação agendada para as 15h00.