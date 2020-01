OE 2020. Bloco de Esquerda anuncia abstenção

O Bloco de Esquerda anunciou que vai abster-se na votação da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2020. A revelação foi feita pela coordenadora do partido, Catarina Martins.

“A Comissão Política decidiu abster-se na votação na generalidade do Orçamento. Na especialidade, o Bloco de Esquerda não abdica, no entanto, de apresentar as suas propostas para as mais diversas áreas e que não foram objecto desta negociação: na educação, na cultura, na justiça, nos transportes, na habitação, nas questões ambientais”, disse Catarina Martins, esta quinta-feira, em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.



Com os votos favoráveis dos 108 deputados socialistas e a abstenção do BE (19 deputados), PCP (10) e PAN (4), fica assim assegurada a aprovação do Orçamento de Estado na generalidade.

PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal vão votar contra.