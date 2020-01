PSP e GNR unidas em protestos mensais para pressionar o Governo

Os elementos da PSP e da GNR vão organizar ações de protesto mensalmente até que o Governo responda às suas reivindicações, com concentrações a acontecer, em simultâneo, nas cidades de Lisboa, Faro e Braga.

A primeira manifestação está marcada para dia 21 de janeiro e os protestos serão realizados em Braga, durante a "Final Four" da Taça da Liga, em frente ao Ministério das Finanças, em Lisboa e num local a designar em Faro.

Aquando da última manifestação das forças policiais, a 21 de novembro do último ano, as associações de profissionais já tinha ameaçado com mais protestos caso a postura do Governo não se alterasse.