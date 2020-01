Pico da gripe já passou. Este foi o melhor ano de sempre

O pior já passou. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela diretora-geral da Saúde, segundo a qual a época gripal deste ano foi de intensidade baixa a moderada.

Nesta altura, está estável e com tendência decrescente, afirmou Graça Freitas, indicando que este é o melhor ano em termos gripais. Só há quatro anos é que houve um cenário semelhante, com atividade moderada/baixa, mas com um pico de gripe muito maior do que o registado este ano, o que torna 2019/2020 a melhor época de sempre.

Nesta altura, no Norte e Centro a atividade gripal está a descer, na região de Lisboa e Vale do Tejo está dentro dos parâmetros normais, no Alentejo não há registo de casos e no Algarve está agora a começar uma atividade moderada.

Tudo indica que o vírus B, que afeta Portugal, teve início na primeira semana de dezembro, sofreu um crescimento e está agora numa fase estável/decrescente.

Este vírus é diferente do que circula no resto da Europa, que é da estirpe A.