Evacuada estação dos CTT em Lisboa devido a "objeto suspeito"

A estação dos CTT – Correios de Portugal na Avenida Marechal Gomes da Costa, em Lisboa, foi evacuada esta quinta-feira pelas 12h30, devido à presença de "um objeto suspeito", disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A PSP estabeleceu "um perímetro de segurança no local", o que resulta na evacuação da área interior da estação dos CTT, estando a decorrer as operações com o Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo (CIEXSS).

Além da intervenção da PSP, a Polícia Judiciária (PJ) está no local a investigar a situação.

Fonte da PSP desconhece ainda o que está dentro do objeto suspeito, sem avançar com mais informações, nomeadamente o número de operacionais no local.

No âmbito do procedimento previsto nestas situações, a PSP ativou o apoio dos bombeiros, através do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que se encontram no local desde cerca das 14h40.