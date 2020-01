Empresário suspeito de mandar incendiar prédio no Porto lucrou com o crime, diz Ministério Público

O empresário chinês, de 24 anos, suspeito de mandar atear, em 2019, dois incêndios a um prédio no Porto – um dos quais fez um morto – com o intuito de expulsar os inquilinos para conseguir vender o imóvel por um valor elevado, conseguiu efetivamente lucrar com o plano, mesmo depois de já estar preso, afirma o Ministério Público (MP).

Chenglong Li comprou o edifício por 645 mil euros e conseguiu vendê-lo por 1.2 milhões de euros, quase o dobro do valor da compra, lucrando meio milhão de euros, quando já estava preso preventivamente à ordem do processo.

A acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto imputa ao empresário seis crimes de homicídio (um consumado e cinco na forma tentada), dois de incêndio, um de extorsão tentada e ainda um de branqueamento de capitais.

O processo tem ainda mais cinco arguidos, incluindo a mulher do empresário e a empresa de ambos, bem como três portugueses, acusados por crimes como homicídio consumado ou tentado e extorsão.

O negócio de venda do imóvel foi efetivado pela mulher do empresário, mandatada para o efeito, sendo detetado depois de o banco Millennium BCP ter comunicado às autoridades suspeitas de branqueamento de capitais, levantadas pelas ordens de transferência efetuadas pelo casal de duas tranches, de 300 mil euros cada, para contas na China.

O incêndio que matou uma pessoa ocorreu a 2 de março do ano passado, na rua Alexandre Braga, junto ao Mercado do Bolhão. A intenção do empresário era retirar todas as pessoas que se recusavam a sair do prédio, para o conseguir vender aproveitando a especulação imobiliária existente.