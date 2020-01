“Um desastre ecológico”. Um terço da ilha Kangaroo consumida pelas chamas

Os ecologistas do Parque Nacional Flinders Chase estimam que cerca 25.000 coalas tenham morrido no incêndio, o que representa a metade da população da espécie na ilha.

Por esse motivo, os incêndios devastadores que assolam a região não só representam uma grande tragédia para a ilha, como também uma “tragédia ecológica”, escreve Lynn Jenner do Goddard Space Flight Center, no site oficial da agência espacial norte-americana.

Autoridades alertam para um aumento do risco de in(...)

“A frota de satélites da NASA é capaz de monitorizar, a partir dos seus vários satélites, a extensão dos danos e as áreas que continuam a arder, o que ajuda os bombeiros a combater grandes desastres”, lê-se no mesmo comunicado.

2.700 bombeiros continuam a combater as chamas na Austrália – três já perderam a vida - e cerca de 3.000 militares na reserva foram chamados a colaborar.

Em Nova Gales do Sul, estão ativos 136 fogos e as autoridades alertam para um aumento do risco de incêndios no próximo fim de semana, com previsões meteorológicas a apontarem para uma nova subida da temperatura e ventos mais fortes em vários pontos.