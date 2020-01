Trump diz que já aplicou "severas" sanções contra Teerão e que o regime terá derrubado "por erro" avião ucraniano

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quinta-feira que as novas sanções económicas contra o Irão, anunciadas quarta-feira, já estão em vigor e admitiu que o avião ucraniano que caiu no Irão poderá ter sido derrubado por “um erro do outro lado”.

Na quarta-feira, comentando um ataque iraniano contra bases militares no Iraque que albergam soldados norte-americanos, Donald Trump anunciou a aplicação de uma nova ronda de sanções económicas contra o Governo de Teerão, como retaliação. Hoje, o Presidente norte-americano assegurou que essas sanções já estão em vigor e que foram reforçadas. “Está feito. Reforçamo-las. Já eram severas, mas nós endurecemo-las significativamente”, disse Trump, referindo-se às sanções anunciadas, que complementam uma longa série de rondas de sanções aplicadas desde 2018, após o abandono dos EUA do tratado nuclear com o Irão.

Numa intervenção na Casa Branca, o Presidente dos EUA comentou ainda a queda, em território iraniano, na terça-feira, de um avião ucraniano, horas depois de um ataque contra as bases militares que albergam soldados norte-americanos, admitindo que possa não ter sido uma falha técnica. “Algumas pessoas dizem que foi (uma falha mecânica). Eu, pessoalmente, não acho que seja essa a questão”, disse Trump. “Tenho as minhas suspeitas. Mas não as quero revelar. Foi algo trágico”, acrescentou o Presidente, sem dar mais pormenores sobre a sua intuição. “Alguém pode ter cometido um erro, do outro lado. Não tem nada a ver connosco”, disse Trump, lembrando que o avião voava sobre “um bairro hostil”.

Um avião Boeing 737 voava de Teerão para Kiev, na Ucrânia, quando parou de transmitir dados, na terça-feira, minutos depois da descolagem, tendo explodido, matando os 176 ocupantes. Os meios de comunicação social norte-americanos têm divulgado informação segundo a qual os serviços de inteligência dos EUA acreditam que o avião, de uma companhia aérea ucraniana, terá sido derrubado pelo Irão, possivelmente por engano. A rede televisiva CBS citava autoridades norte-americanas que dizem que vários satélites capturaram o lançamento de mísseis, pouco tempo antes de o avião explodir.

O Presidente dos EUA expressou esperança de que as autoridades iranianas entreguem a caixa negra do avião à Boeing, para que as causas do acidente possam ser esclarecidas.

Hoje, a Ucrânia anunciou o envio de uma equipa de especialistas para Teerão, para colaborar com as autoridades iranianas na investigação ao acidente.