Mensagens contraditórias do Irão, mas cenário de guerra parece afastado para já

Do Médio Oriente chegam mensagens mistas e contraditórias em relação ao conflito entre o Irão e os Estados Unidos.

Alguns líderes militares iranianos fizeram questão de dizer que os ataques de quarta-feira a duas bases no Iraque onde se encontravam militares americanos foram apenas o início de uma grande vingança.

O líder da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, Amirali Hajizadeh, disse que ainda faltava a “vingança apropriada” pela morte do general Qassem Soleimani seria a expulsão completa dos americanos do Médio Oriente e garantiu que o seu país tem centenas de mísseis prontos a disparar contra alvos dos Estados Unidos.

Hajizadeh afirmou ainda que Teerão tinha usado “ciberataques para desativar os sistemas de navegação dos aviões e drones americanos” quando lançou o seu ataque.

Outro líder dos Guardas Revolucionários, Abdikkag Araghi, prometeu uma “vingança mais dura em breve” e o sucessor de Soleimani, o general Esmail Ghaani, garantiu que vai seguir as pegadas do general assassinado pelos Estados Unidos, que ao longo das últimas décadas criou uma zona de influência iraniana em vários países do Médio Oriente, incluindo o Líbano, Iraque, Síria e Iémen.