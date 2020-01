Brexit. Deputados britânicos aprovam acordo que prevê saída da União Europeia já este mês

O Reino Unido aprovou, esta quinta-feira à tarde, o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, com 330 votos a favor e 231 contra, depois de três anos de impasse.

A aprovação do projeto na Câmara dos Comuns ocorre um mês depois das últimas eleições britânicas, em que Boris Johnson conseguiu uma maioria conservadora inédita.

O secretário de Estado do Brexit, Stephen Barclay, discursou no Parlamento antes da votação, assegurando que o acordo agora aprovado “dá segurança às empresas, protege os direitos dos britânicos e garante que recuperamos o controlo do nosso dinheiro, das nossas fronteiras, das nossas leis e da nossa política comercial”.

Barclay avançou também que, depois do acordo ser ratificado, o Reino Unido irá proceder “rapidamente à conclusão de um acordo de livre comércio com a União Europeia (UE) até ao fim de dezembro de 2020” e que com a conclusão deste processo termina a “supremacia do direito da UE” e restaura-se permanentemente a “soberania” do país.