Portugal quer surpreender em grupo "exigente" no Europeu de andebol

Miguel Laranjeiro, o presidente da Federação de Andebol de Portugal, em declarações a Bola Branca, assinala momento histórico do regresso do andebol português a uma grande competição internacional. Inicia-se, esta quinta-feira, o Campeonato da Europa de Andebol que tem, nesta edição, organização tripartida. Os jogos vão realizar-se na Áustria, Suécia e Noruega.

Esta sexta-feira, a equipa treinada por Paulo Pereira estreia-se frente à França. No dia 12 o jogo será com a Bósnia e no dia 14 com a Noruega. A seleção portuguesa está de regresso a um europeu. A sua última participação registou-se em 2006.



"Há 14 anos que Portugal não está na fase final de um europeu ou de um mundial, pelo que é um momento histórico que deve ser vivido nessa dimensão. Sentimos ambição, trabalho, esforço e profissionalismo dos jogadores e da equipa técnica para chegar o mais longe possível. Como costumamos dizer, todos os jogos começam zero a zero. Com a qualidade que hoje temos, tanto tática como técnica, combinada com a vontade e ambição, estou convicto que podemos fazer algo positivo para todos os adeptos e para o país", refere.



Portugal quer surpreender em grupo "exigente"

Miguel Laranjeiro admite que o grupo é muito forte mas Portugal quer surpreender e passar à fase seguinte, necessitando para isso de terminar nos dois primeiros lugares.



"Estamos no grupo mais exigente de todos. Temos a França, multi-campeã europeia e mundial, a Noruega, que, além de ser uma seleção que costuma estar nos primeiros lugares, joga em casa, e, por fim, a Bósnia-Herzegovina. Eu costumo dizer que o andebol se joga com as mãos, mas é preciso ter os pés bem assentes na terra. Relembro que, há menos de um ano, vencemos a França. Foi algo inesperado, mas vencemos de forma categórica. Portugal, hoje, bate-se de igual para igual e esse foi o grande salto que se deu", adianta.



A estreia da seleção portuguesa acontece na sexta-feira, contra a França, às 17h15.