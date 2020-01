James Harden e Trae Young apontam triplo-duplo com 40 pontos

James Harden foi a grande figura da vitória dos Houston Rockets no terreno dos Atlanta Hawks, por 122-115.

O base que foi eleito "Most Valuable Player" em 2018 apontou um triplo-duplo com 41 pontos, 10 assistências e 10 ressaltos. Igualmente impressionante foi o registo de Trae Young, jovem base dos Hawks, que fez 42 pontos, 13 ressaltos e dez assistências.

Ainda do lado dos Rockets, Clint Capelas apontou 22 pontos e 22 ressaltos e McLemore registou 18 pontos.

Os Houston Rockets são a terceira melhor equipa da conferência oeste, com 25 vitórias e 11 derrotas, atrás dos Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Já os Atlanta Hawks continuam no último lugar da conferência este, com oito vitórias e 30 derrotas.

Outros resultados

Boston Celtics 114-129 San Antonio Spurs

Charlotte Hornets 110-112 Toronto Raptors

Indiana Pacers 108-122 Miami Heat

Orlando Magic 123-89 Washington Wizards

Dallas Mavericks 106-107 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 123-108 Chicago Bulls

Utah Jazz 128-104 New York Knicks

Golden State Warriors 98-107 Milwaukee Bucks