“Tancos não pode ser uma anedota nacional”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o caso Tancos é demasiado grave para se tornar “numa anedota nacional”.



“É um caso gravíssimo de roubo de armas de guerra que podiam ter caído nas mãos de terroristas e de máfias internacionais, encobrimento, polícia militar, um ministro da Defesa envolvido… Isto não pode ser uma anedota para batermos umas bolas com os taxistas”, diz o comentador no espaço de debate do programa “As Três da Manhã”.

Na mesma linha, o escritor Jacinto Lucas Pires classifica o caso como “um processo complexo” e defende também que, para lá do plano do direito e da Justiça, deve ser avaliada a existência da Polícia Judiciária Militar.

Lucas Pires questiona se este “órgão deve existir e em que termos”.

A fase de instrução do caso Tancos começou esta quarta-feira. O juíz Carlos Alexandre quer ouvir testemunho presencial do primeiro-ministro e chama também o diretor nacional da Polícia Judiciária.