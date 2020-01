Sporting recusa pedido de adiamento do jogo, revela presidente do Vitória de Setúbal

O Sporting recusou o primeiro pedido do Vitória de Setúbal para adiar o jogo da I Liga, marcado para sábado, devido ao surto gripal que afeta o plantel do clube sadino, segundo revelou a Bola Branca o presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente.

"O Sporting referiu-nos por e-mail que verifica indisponibilidade pelas competições em que está inserido, a Taça da Liga e a Liga Europa. Nós já comunicamos que há datas que não interferem com essas competições, nem com a Liga. Há intervalos, o mais evidente é aquele em que se disputam as meias-finais da Taça de Portugal e nem o Sporting nem nós estamos inseridos", começa por dizer.