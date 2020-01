Ricardo Soares quer prolongar estatística negativa do FC Porto em Moreira de Cónegos

O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, espera acrescentar mais um episódio à história infeliz do FC Porto em Moreira de Cónegos, na receção aos portistas, a contar para a 16.ª jornada do campeonato.

Em nove visitas ao Moreirense, para o campeonato, o FC Porto soma apenas três vitórias. A equipa de Sérgio Conceição não venceu uma única vez em Moreira de Cónegos, nos últimos quatro jogos. Números que Ricardo Soares utilizou para motivar os seus jogadores.

"Tradicionalmente, é difícil para o Porto jogar no nosso estádio. Eu, como treinador, tenho de colocar tudo na balança e utilizar tudo o que for possível para motivar os meus jogadores e dar-lhes confiança para que eles possam dar uma grande resposta. Temos capacidade para, se estivermos num dia bom e o Porto num dia menos bom, a balança ficar equilibrada. Acreditamos que podemos criar muitos problemas ao FC Porto, acreditamos que podemos vencer. Vamos lutar para vencer. Quando tivermos as oportunidades que acredito que possam existir, temos de ser eficazes. Lutaremos pela vitória até ao último segundo", sublinhou o técnico, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Moreirense focado nos pontos fracos do FC Porto

Apesar disso, Ricardo Soares salientou que, "aquando a bola começa a rolar, os dados estatísticos passam a valer zero", mais ainda com uma equipa do calibre do FC Porto, que "dispensa apresentações":

"O FC Porto vem de uma série muito boa, estamos a falar de uma equipa que luta todos os anos para ser campeã nacional. Hoje, é uma equipa que utiliza muito bem o jogo interior, ao contrário do passado, em que era muito mais vertical e vivia da profundidade. O FC Porto tem poucos pontos fracos, mas tem alguns e é nisso que estamos centrados."

O Moreirense-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 21h15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.