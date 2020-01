Presidente do V. Setúbal questiona. "Não acredito que haja alguém que queira ganhar na secretaria"

Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, admite que a situação do plantel "é de emergência" e que o jogo contra o Sporting não se pode realizar, apelando ao bom-senso dos dirigentes leoninos, devido ao surto gripal que afeta o plantel.

"Convocamos a conferência porque é uma situação de emergência. É uma situação de saúde pública. Mandámos isolar o balneário, temos um fisioterapeuta no hospital, um vice não pode sair de casa. Temos que tomar providências para que não alastre a quem venha aqui ao estádio. Estamos de boa fé. Queríamos jogar e ganhar, agora não queremos acreditar que alguém queira ganhar na secretaria", disse.

O presidente do Vitória de Setúbal explica que nem sequer poderia utilizar os jogadores da equipa sub-23, que tem jogo nesse mesmo dia, e teria de recorrer aos juniores: "Não tem sentido jogar com os juniores, porque os sub-23 têm jogo nesse dia"

"Não treinaram, não podem jogar. Estão doentes, inibidos de jogar por indicação médica. Não acredito que o presidente do Sporting, que somos amigos e é médico, seja insensível a uma situação destas. Eu não acredito que o Sporting se queira aproveitar para ganhar três pontos sem jogadores do vitória", acrescenta.

Ameaça de medidas adicionais e datas sugeridas

Vítor Hugo Valente deixou ainda ameaça no ar que terá de tomar medidas caso o Sporting não volte atrás com a vontade de querer jogar frente ao Vitória de Setúbal no sábado.

"Demos conta à Liga, sindicato de jogadores e contactamos o Sporting. Não imagino este cenário [de se jogar]. Se acontecer, teremos de reagir. O Vitória defende os seus ateltas. Se acontecer, estaremos cá para tomar medidas. Há regulamentos na Liga para este tipo de situação, achamos que estas situações se resolvem com bom-senso, vamos ver se ele prevalece", disse.

O Vitória de Setúbal sugeriu as datas das meias-finais da Taça de Portugal para a realização do jogo, visto que as duas equipas já estão fora da prova.

"A Liga disse para encontrar uma data disponível e que estaria ao lado dos clubes. O Sporting reagiu a dizer que não tinham datas disponíveis, mas o Vitória sugeriu como datas as duas eliminatórias da Taça, em que nem o Sporting nem o Vitória estão integrados. São duas datas em que qualquer um dos clubes está disponível", remata.