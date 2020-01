Manta Santos desliga-se da classificação para defrontar o Benfica

Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, desliga-se da tabela classificativa para focar-se no objetivo de roubar pontos ao Benfica, que lidera o campeonato. O Aves ocupa o último lugar da tabela.

"Quando entramos para um jogo, a diferença pontual só existe na tabela. Quando entramos no jogo, está 0-0 e estão três pontos em disputa. Não podemos pensar que um está em primeiro e outro é último. Temos de pensar no que podemos fazer para conseguir pontos. O Aves tem pressão para conseguir pontos há muito tempo, não é no próximo que vai ter mais pressão", disse.

O Benfica-Desportivo das Aves joga-se esta sexta-feira, às 19h00, no Estádio da Luz, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.