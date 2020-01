Julio Velázquez e o Sporting. "Equipa está morta neste momento, não posso preparar nada"

Julio Velázquez, treinador do Vitória de Setúbal, diz que não é possível equacionar um cenário de jogo contra o Sporting e não consegue preparar o mesmo, visto que praticamente não tem jogadores disponíveis, que não tenham sido afetados pelo surto viral que afetou o plantel.

"A equipa está morta neste momento. De anteontem para hoje é incrível, nunca vi algo assim. Não posso pensar nesse cenário, não tenho jogadores, não posso preparar nada", disse, em conferência de imprensa.

O técnico sadina apela para que se defenda a integridade física dos seus jogadores e que o jogo tem de ser adiado.

"Já não se trata de uma questão desportiva, é de integridade física, de saúde, que para mim é mais importante do que tudo. Quero jogar sempre, ganhar, mas há que procurar o bem da competição. Jogar com três jogadores e ir buscar o resto dos juniores não me parece digno de uma das seis melhores ligas da Europa. Não me acredito que se possa jogar, a racionalidade diz que o jogo tem de ser adiado", disse.

De acordo com o presidente do Vitória de Setúbal, 20 jogadores tiveram de se deslocar ao hospital entre ontem e hoje: Mano, Milton, Leandrinho, Meira, Sílvio, Carlinhos, Artur Jorge, Brian Mansilla, Éber Bessa, Ghilas, Nuno Valente, Semedo, Hachadi, Makaridze, Pirri, André Sousa, Jubal, Berto, Zequinha e Nuno Pinto.

O Vitória de Setúbal pediu para adiar a partida contra o Sporting, pedido que os leões recusaram.