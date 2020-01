Estoril anuncia contratação de Joãozinho

Joãozinho está de regresso ao futebol português, meia temporada depois. O Estoril Praia confirmou a contratação do lateral-esquerdo, a custo zero, conforme avançado, em tempo oportuno, por Bola Branca.

No Instagram, o clube da II Liga informou que Joãozinho vai vestir a camisola número 31. O defesa desvinculou-se do APOEL de Nicósia, do Chipre, pelo que a transferência não acarretou custos para o Estoril.

Joãozinho deixou o Tondela no final da temporada passada e reforçou o clube cipriota. Fez 10 jogos e disputou o "play off" de acesso à Liga dos Campeões, com o Ajax. Na Liga Europa, disputou dois encontros.

O defesa-esquerdo foi um dos totalistas da I Liga na última época, pelo Tondela. Aos 30 anos, já passou por Mafra, Beira-Mar, Sporting, Braga, União da Madeira e Tondela. Conta com 160 jogos no primeiro escalão. No estrangeiro, passou por Sheriff, Astra Giurgiu, Kortrijk e APOEL.



O Estoril ocupa o oitavo lugar da II Liga e acabou de anunciar novo treinador, Pedro Duarte, após a saída de Tiago Fernandes.