Braga despede-se da "final four" da Taça da Liga

Braga deixará de ser, a partir da próxima época, a sede da "final four" da Taça da Liga e Pedro Proença revela que há cinco cidades candidatas a receber a organização da prova. Na cerimónia de apresentação da "final four" de 2020, que acontece entre 21 e 25 de janeiro, o presidente da Liga confirmou a despedida.

"Isto não é um 'adeus', mas um 'até já'. O património que levamos daqui é um património é de uma nova competição, muitíssimo apetecível. Antecipando aquilo que anunciaremos brevemente, temos, neste momento, cinco câmaras interessadas em poder proporcionar mais três anos de ter esta 'final four'", revelou Pedro Proença, no Estádio Municipal de Braga.

O presidente da Liga remeteu para outra altura o anúncio da nova cidade-sede da "final four" da Taça da Liga, destacando que a competição ganhou outra dimensão "com a nova roupagem".

Este será o quarto ano em que a decisão da Taça da Liga se disputa neste modelo de "final four". Depois da estreia, no Algarve, Braga recebeu as últimas duas e hospeda, este ano, a terceira. A semana da "final four", tal como aconteceu nas edições recentes, é composta por várias atividades dedicadas aos adeptos.

O primeiro jogo, entre Braga e Sporting, está marcado para terça-feira, 21 de janeiro. O FC Porto-Vitória de Guimarães é no dia seguinte. A final joga-se no sábado, 25 de janeiro. Todos os jogos no Municipal de Braga, às 19h45.