Médio camaronês reforça dois clubes em 15 minutos

Rafidine Abdullah foi protagonista de um daqueles episódios que entram para as listas de insólitos do mercado. O jogador camaronês foi anunciado, num espaço de 15 minutos, como reforço de dois clubes diferentes.

Os outros dois protagonistas da história são o Hércules, clube da terceira divisão de Espanha, e o Stade Lausanne-Ouchy, da segunda divisão da suíça. Ambos anunciaram, no Twitter, a contratação de Abdullah.

O primeiro foi o Stade Lausanne-Ouchy, que revelou que o médio assinara um contrato válido até 30 de junho 2021. O segundo foi o Hércules: Abdullah ia incorporar os treinos da equipa principal, com o clube a ficar com uma opção para ficar com o jogador em definitivo.

Rafidine Abdullah, médio-defensivo camaronês, de 25 anos, estava sem clube, desde que deixou os belgas do Waasland-Beveren, no final da temporada passada. Foi formado no Marselha, tendo chegado a disputar 23 jogos pela equipa principal, e passou por Lorient e Cádiz.