OE 2020. “Esquerda continua a fazer piruetas de primeiras vezes nos últimos cinco anos”

O comentador da Renascença João Taborda da Gama considera que a "esquerda continua a fazer piruetas de primeiras vezes nos últimos cinco anos". O comentário surge a propósito da decisão inédita por parte do PCP de abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2020.

João Taborda da Gama destaca que a esquerda vai "voltar a validar um Orçamento que não sabemos que nível de cativações que vai ter, um Orçamento que tem excedente orçamental que é contrário a tudo aquilo que é a política económica e a teoria económica mais à esquerda".



Já o socialista Fernando Medina mostra-se confiante de que o Governo terá o "Orçamento aprovado sem tensão particular e dentro das opções fundamentais que António Costa colocou para este Orçamento”.