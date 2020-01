Weigl convocado para a receção ao Desportivo das Aves

Bruno Lage anunciou que Weigl está convocado para a receção ao Desportivo das Aves, jogo em que pode fazer a sua estreia pelo Benfica. Em sentido inverso, Rafa, recuperado de lesão, continua de fora.

"O Weigl está convocado, e o Rafa não", disse, de forma curta e direta, em conferência de imprensa.

O treinador do Benfica fala num jogo de elevada dificuldade contra o Desportivo das Aves, visto que a equipa liderada por Manta Santos precisa de pontos para escapar aos lugares de despromoção.

"A alteração do treinador é recente, venceu o Braga e fez um jogo ainda melhor em Setúbal, apesar de ter perdido. É uma equipa em evolução e que exige cautelas máximas da nossa parte. Queremos fazer um grande jogo, vencer e conquistar os três pontos. Sentir que do outro lado está uma equipa a lutar pela vida, porque estão numa situação em que precisam de pontuar. É muito perigoso este tipo de situação. Temos de estar no nosso topo, fazer uma boa exibição e vencer", disse.

O Benfica recebe o Desportivo das Aves na sexta-feira, às 19h00, no Estádio da Luz, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.