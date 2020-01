Treinador do West Ham confirma contactos com Benfica por Gedson Fernandes

O treinador do West Ham, David Moyes, confirmou, esta quinta-feira, contactos com o Benfica, com vista à contratação de Gedson Fernandes.

"Gedson Fernandes é um dos nomes de que temos falado. Ele é um jovem jogador, com potencial, provavelmente mais para o futuro. Tem bom 'pedigree'. Desse ponto de vista, eu gostava de trazer jogadores jovens para o futuro, jogadores com que possamos construir uma equipa forte e jovem. Mas também tenho de ter em mente que preciso de jogadores que estão prontos para o imediato que possam jogar na primeira equipa", afirmou o técnico escocês, em conferência de imprensa.

De acordo com a Sky Sports, o West Ham negoceia com o Benfica um empréstimo de Gedson Fernandes por 18 meses - isto é, época e meia -, com opção de compra. Segundo a mesma fonte, o Chelsea também terá apresentado uma proposta, igualmente para um empréstimo de época e meia, mas com uma nuance: cláusula de compra obrigatória de 55 milhões de libras (a rondar os 65 milhões de euros), caso o médio, de 20 anos, cumpra pelo menos 50% dos jogos nesse período.

Internacional português por duas ocasiões, Gedson tem contrato com o Benfica até junho de 2023 e cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

Gedson Fernandes ganhou um lugar na equipa principal do Benfica na temporada passada, tendo acumulado 46 jogos e três golos. Esta época, a sua utilização decresceu a pique: soma 12 jogos, sete como titular.