Pizzi eleito melhor jogador do mês da I Liga

Pizzi foi eleito o melhor jogador da I Liga no mês de dezembro, distinção escolhida pelos treinadores da principal divisão do futebol português.

O médio do Benfica, que vence o prémio pela segunda vez esta época, somou 37,76% dos votos, tendo superado o colega de equipa Carlos Vinícius, com 18,18%, e Marcus Edwards, do Vitória de Guimarães, com 10,49%.

Durante o mês de dezembro, Pizzi marcou dois golos e fez duas assistências, contribuindo de forma decisiva para o registo 100% vitorioso do Benfica. Pizzi foi também distinguido como o melhor médio do mês.