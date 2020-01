Youtube deixa de ser próprio para crianças. O que muda para os criadores?

Esta terça-feira, entraram em vigor as mudanças que o Youtube introduziu nos seus termos e condições, no que diz respeito ao conteúdo dirigido a crianças. As alterações são profundas e podem afetar, e muito, os criadores de conteúdo, principalmente os que fazem conteúdo para crianças – mas não só. No último ano, o Youtube foi condenado a pagar uma multa milionária – 170 milhões de dólares (154 milhões de euros) – à Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC, na sigla original). Em causa, a forma como o site recolhia dados de crianças para lhes mostrar anúncios personalizados, sem nunca avisar os encarregados de educação. A empresa estava assim a violar a COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), uma lei norte-americana que protege a privacidade das crianças online nos EUA. Segundo esta lei, as empresas online não podem armazenar e utilizar dados de menores de 13 anos sem autorização. Para cumprir a lei e evitar mais multas, a empresa introduziu mudanças profundas na plataforma. Saiba quais. 1. Youtube passa a não admitir menores de 13 anos A grande mudança a ser agora introduzida é uma divisão clara entre o Youtube, plataforma para maiores de 13 anos, e o Youtube Kids, uma aplicação separada que filtra o que as crianças podem ver. Desde o início que o Youtube se classifica como uma plataforma para maiores de 13, mas não tinha qualquer controlo parental e aplicava às contas de crianças as mesmas regras e práticas do que a utilizadores maiores de idade. O Youtube Kids foi lançado em 2015 como uma plataforma específica para crianças, mas ganhou agora regras mais apertadas, para garantir que a lei de proteção da privacidade das crianças é cumprida.

2. Vídeos para crianças deixam de ter anúncios, comentários e outras funcionalidades A partir desta semana, os vídeos dirigidos a crianças deixam de ter anúncios personalizados, além de serem desativadas determinadas funcionalidades como comentários, notificações, chat em direto, botão de doação, cartões no final dos vídeos, “autoplay” e ferramentas como "guardar na playlist" ou ver "mais tarde”. Mudanças que deverão colocar muitos autores em causa, uma vez que a monetização dos conteúdos fica drasticamente mais reduzida. O Youtube Kids pode mostrar também publicidade, mas os anúncios têm de ser "aprovados como apropriados para famílias" e passam por um "rigoroso processo de revisão para estarem de acordo com as políticas" do Youtube, explica a plataforma. 3. Youtubers passam a ter de marcar canais ou vídeos como “dirigido a crianças” ou “não dirigido a crianças”