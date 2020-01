Maria Rueff sobre o enfarte. "Uma criança pode, de facto, salvar"

A atriz Maria Rueff falou, esta quarta-feira, sobre o enfarte que sofreu no ano passado. Durante o programa "As Três da Manhã" da Renascença, a humorista pede desculpas a quem se assustou com o seu problema de saúde e agradece todo o apoio que recebeu, especialmente da filha.

"É a primeira vez que falo disto. Eu própria me assustei. Perdi um irmão com o mesmo caso. Há uma forte componente genética, mas há também uma vida de profundo stress. As nossas vidas parecem cor-de-rosa, divertidas, mas são vidas de profundo stress", confessa.

Falando sobre o enfarte do miocárdio que sofreu em novembro do ano passado, Maria Rueff admite que teve "a real noção" de que poderia estar "a morrer". "Eu não tive exatamente a sensação de que estava a ter um ataque de coração. Sentia-me debaixo de um pneu de um autocarro, uma pressão no peito. A famosa dor no braço esquerdo é uma espécie de garrote. Eu achava que estava a ter um AVC e que podia ficar sem trabalhar. Só pensava... Como é que eu trabalho?", admite.