Neto apto para o Vitória de Setúbal

Luís Neto treinou sem limitações e está apto para ser opção no próximo jogo do Sporting, contra o Vitória de Setúbal.

O defesa, que sofreu uma fratura da grelha costal em dezembro, tinha treinado com limitações na terça-feira, mas integrou a sessão normalmente esta quarta-feira.

Renan Ribeiro foi o único ausente, tendo realizado trabalho de ginásio e no relvado, à parte.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, às 10h00, em Alcochete. O Sporting defronta o Vitória de Setúbal no sábado, às 20h30, no Estádio do Bonfim. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.