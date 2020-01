Frederico Varandas recusa "compactuar com escumalha"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, mantém a mira apontada às claques e à violência no desporto, e promete um Estádio de Alvalade mais seguro para as famílias, na próxima temporada.

"Não podemos compactuar com escumalha que faz incitamento à violência e ao ódio, escumalha que incita sons de um 'very light' para celebrar um homicídio, escumalha que atira tochas na direção de atletas. Essa escumalha não pode ter espaço nos recintos desportivos em Portugal", declarou o líder leonino, esta quarta-feira.

Frederico Varandas foi recebido, no Ministério da Administração Interna, para abordar o tema da violência no desporto. À saída, em declarações aos jornalistas, frisou que o Sporting passará à ação:

"Existe uma autoridade de prevenção, mas a lei em si não faz nada. Temos de aplicá-la, temos de agir. O Sporting é um aliado corajoso ao lado do Governo, nesta luta, e vai estar sempre do lado do desporto. Vamos fazer esta luta, seja sozinhos ou acompanhados. Isto é cómodo? Não. É preciso coragem. Quero acreditar que não estaremos sozinhos."

Alvalade seguro para as famílias





Frederico Varandas prometeu que, na temporada passada, o Estádio de Alvalade será um espaço seguro para a família.

"O futebol tem de ser um espaço para as famílias. Alvalade, para o ano, vai ser um espaço em que as famílias se sentirão confortáveis. Todos os grupos que apoiam genuinamente serão bem-vindos", frisou.

Um claro recado às claques, que o presidente do Sporting tem acusado, de forma regular, de oportunismo e deslealdade para com o clube.

"O que eu não posso permitir, e que para mim é inqualificável, é haver grupos em Alvalade que não festejam um golo, que criam instabilidade à sua equipa de futebol. Isto é apoiar? Uma claque existe por amor a um clube e para apoiar, sem pedir nada em troca", sublinhou.

Varandas insistiu, portanto, que Alvalade será, "para o ano, um local onde as pessoas vão estar confortáveis para levar os netos e os filhos".

Governo e responsabilidade individual

Frederico Varandas garantiu que o Sporting tem o Estado a seu lado, na demanda por um futebol português mais seguro para todos:

"O governo português está perfeitamente solidário e alinhado com a maneira do Sporting de pensar. Quero exigir mais e que as penas saiam mais depressa, porque estas coisas afastam as pessoas e são um cancro no desporto português, não podem ter espaço no desporto."

O presidente do Sporting lembrou que o ataque a Alcochete "foi uma tragédia" e frisou que há que "aprender a lição" e mudar a situação atual.

"Pós-Alcochete, houve vários episódios de violência em vários clubes. No Benfica com o Braga, no Leixões no futsal, no Vitória de Guimarães. Isto está a tornar-se vulgar e isso afasta as pessoas", lamentou.



Varandas apelou a que a responsabilização pelo mau comportamento dos adeptos seja individualizada e não focada no clube a que são afetos.

"São os clubes a pagar estas multas. Sistematicamente, grupos de adeptos t~em comportamento violento e, no final do ano, são os clubes que pagam. Tem de haver responsabilidade individual", rematou.