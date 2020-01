Ataque a Alcochete. Bruno Carvalho está tranquilo

Bruno de Carvalho está tranquilo, apesar da forma como reagiu a um dos episódios do julgamento do ataque à Academia do Sporting.

Garantia do advogado do antigo presidente leonino. Esta quarta-feira, Miguel Fonseca falou do incidente do dia 2 de dezembro, em que Bruno de Carvalho se exaltou perante o testemunho do então coordenador de segurança e operações da Academia de Alcochete. Ricardo Gonçalves contou que, em reunião do staff na véspera do ataque, Bruno de Carvalho questionou quem estava com ele "acontecesse o que acontecesse".

"Num ato processual formal em que estavam um juiz, 20 ou 30 advogados, 20 ou 30 jornalistas e os arguidos todos, há alguém convida à delação como se tivesse poderes para libertar ou prender alguém 'à cara podre'. Dizer 'tu agora apontas o dedo a este ou aquele ou aqueloutro, dizes o que a gente quer ouvir e eu ponho-te em liberdade', quando isto é dito à frente de toda a gente, aí, confesso que o meu constituinte me transmitiu que ficou algo inquieto", afirmou o advogado do ex-presidente do Sporting, em declarações aos jornalistas, à porta do Tribunal de Monsanto, onde decorre o julgamento.



Miguel Fonseca tem procurado transmitir a Bruno de Carvalho que deve confiar no coletivo de juízes encarregado do julgamento:

"Compete-me dizer-lhe que, nem que fosse com uma velinha, não era possível sair outro coletivo mais adequado ao processo. Estamos a falar de três magistradas judiciais e uma magistrada do Ministério Público que, com toda a serenidade, estão a analisar o processo tal qual está ali à frente. Ainda não me pareceu que tivessem sido permeáveis a uma única situação da comunicação social, coisa que não aconteceu até ao processo chegar a Almada."