André Pinto revela que jogadores foram ameaçados de morte caso perdessem a Taça de Portugal

André Pinto, antigo defesa-central do Sporting, revelou, esta quarta-feira, que os invasores da Academia do clube ameaçaram os jogadores de morte, caso a equipa não vencesse a final da Taça de Portugal.

"Disseram que nos matavam se não ganhássemos o próximo jogo [final da Taça de Portugal]", afirmou o jogador, ouvido via Skype, durante a 18.ª sessão do julgamento do ataque a Alcochete.

O ataque teve lugar a 15 de maio de 2018, cinco dias antes de o Sporting perder a final da Taça, no Jamor, por 2-1, frente ao Desportivo das Aves.



André Pinto, que agora alinha no Al Fateh, da Arábia Saudita, explicou que estava no ginásio quando se apercebeu da invasão. Dirigiu-se de imediato ao balneário, onde ficou perto do médio croata Misic.

"Entrei antes de eles [invasores] entrarem e nessa altura o secretário técnico estava a tentar travar a porta, mas não conseguiu. Eles vinham claramente à procura do Acūna e do Battaglia", recordou.

André Pinto ficou particularmente desagradado com a falta de educação dos invasores: "Nem disseram boa tarde. Entraram, insultaram e começaram a bater. Usavam expressões como: 'vamo-vos matar, não merecem a camisola que vestem'."

Misic foi o único jogador que André Pinto viu ser agredido, com um cinto, na face. "Ele não falou, não gesticulou, nada. Parece-me que houve elementos que não sendo o alvo número um levaram por tabela", referiu.

Reunião de confrontos





André Pinto confirmou a reunião que, na véspera da invasão, juntou, no Estádio de Alvalade, o plantel, o então presidente, Bruno de Carvalho, outros elementos da direção, e o "team manager", André Geraldes:



"O presidente falou mais para o Acuña e para o Battaglia e disse que tinha o chefe da claque a ligar para saber onde eram as casas deles. Houve também algum confronto com Rui Patrício e William Carvalho".



André Pinto, que saiu do Sporting em agosto do ano passado, rumo ao Al Fateh, da Arábia Saudita, admitiu que, nos dias seguintes à invasão, teve "receio e não andava tão exposto como antes".



O que vem e contexto





O julgamento prossegue à tarde com a audição de Mário Monteiro, adjunto de Jorge Jesus, que depois do Sporting seguiu com o técnico português para ao Al Hilal e o Flamengo.



O processo tem 44 arguidos, acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.



Bruno de Carvalho, à data presidente do clube, Mustafá, líder da Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.



Os três arguidos respondem ainda por um crime de detenção de arma proibida agravado e Mustafá também por um crime de tráfico de estupefacientes.