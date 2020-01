Na corda bamba?

Revestidos de inteira legalidade estatutária, estes associados leoninos afirmavam ontem, após a entrega de cerca de três mil assinaturas, não estarem ao serviço de qualquer retaguarda que possa ser traduzida no apoio de qualquer das claques nem sequer de um ou outro ex-dirigente que, na sombra ou às claras, possa estar a conspirar contra a equipa de Frederico Varandas.



Os seus propósitos cingem-se àquilo que consideram a má gestão e a não observância dos estatutos.

Olhando para o dinamismo evidenciado por este grupo é lógico colocar a dúvida sobre o silêncio que manteve durante a atribiliária presidência anterior, a qual, essa sim, protagonizou constantes atropelos aos estatutos do clube, perante a indiferença de um bom quinhão da massa associativa do emblema do leão.

O processo vai agora seguir a sua marcha normal. Está agora nas mãos do presidente da Assembleia Geral a sua condução, e, sobretudo, a avaliação que o próprio irá fazer das razões que estão na base deste pedido.

Independentemente do desfecho que a requisição agora feita venha a registar, tudo isto não pode deixar de ser visto como mais um capítulo da história que o centenário clube de Alvalade está a escrever.

É que perante face a tanta agitação continuará a não ser de bom augúrio o futuro de tão prestigiada coletividade, servida por figuras ilustres prestadoras de altos serviços.