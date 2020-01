Bispo do Porto condecora Walter Oswald e Francisco Carvalho Guerra, “dois homens bons"

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, aproveitou cerimónia de votos de Ano Novo para condecorar professores Walter Oswald e Francisco Carvalho Guerra.

Ambos receberam a mais alta condecoração que a Santa Sé atribui: a comenda da Ordem Equestre de São Gregória Magno.

A Ordem foi atribuída pelo Papa Francisco a pedido do bispo do Porto.

Carvalho Guerra, que esteve na origem da criação da Universidade Católica do Porto, e Walter Oswald, fundador do Instituto de Bioética, foram os primeiros a ser diferenciados num ato que deixou o bispo do Porto “muito feliz” e que, “se Deus quiser, acontecerá com algum cunho de habitualidade daqui para a frente”.

D. Manuel fez questão de explicar esta distinção. Para o bispo, trata-se do reconhecimento merecido a “dois homens bons e grandes que marcaram e marcam com a sua atividade profissional e com o seu sentido de fé” a cidade do Porto.

Na sua breve mensagem de Ano Novo, perante uma plateia de convidados em representação dos diversos setores de atividade, D. Manuel Linda desejou um “2020 muito feliz e muito abençoado” e, fundamentalmente, de “muita sensibilidade e muita ternura”.