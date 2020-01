Festas garante que não há riscos com Mbemba e Diogo Leite

João Festas, antigo central que foi campeão pelo FC Porto em 1986, a dupla Mbemba-Diogo Leite não acarreta riscos para os dragões, em Moreira de Cónegos, na 16.ª jornada do campeonato. Sérgio Conceição prepara-se para utilizar, no terreno do Moreirense, na sexta-feira, uma dupla de centrais inédita, no campeonato, porque não conta com os titulares Pepe (lesionado) e Marcano (castigado). A aposta nos dois centrais mais jovens do plantel não preocupa João Festas. “Mbemba tem experiência acumulada. É internacional do Congo, esta época já tem 16 jogos e no passado alinhou no Newcastle e Anderlecht. Não há risco”, considera o ex-jogador, em entrevista a Bola Branca.

Diogo Leite tem 20 anos e será pela primeira vez titular no campeonato, esta época. Até agora, jogou apenas um minuto, no Bessa, na 11.ª jornada. Apesar da escassa utilização, Festas confia no jovem central:

“A inexperiência é uma falsa questão. Se fosse o jogo de estreia poderia colocar-se em causa alguma hesitação. Mas trata-se de um jogador experiente em jogos duros e de peso. Tem passado nos escalões e seleções jovens. Diogo Leite e Mbemba têm qualidade e dão garantias. O FC Porto não sairá a perder com esta dupla."

Janela de oportunidade para Mbemba e Diogo Leite

Olhando para o resta da temporada, João Festas vê no jogo de Moreira de Cónegos uma janela de oportunidade para Mbemba e Diogo Leite mostrarem serviço a Sérgio Conceição, a possíveis soluções a curto prazo. “Este jogo pode servir como motivação extra para os dois jogadores reconfirmarem em campo a qualidade que têm. E com um jogo conseguido podem ter a oportunidade de serem primeiras escolhas num futuro imediato. Mais tarde ou mais cedo, o FC Porto vai ter de renovar a dupla de centrais. Pepe não é eterno, como outro qualquer jogador. Uma brecha vai abrir-se nesse setor e tanto Mbemba como Diogo Leite são candidatos à sucessão”, antecipa João Festas.