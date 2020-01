FC Porto treina com reforço da equipa B

O FC Porto deu continuidade, esta quarta-feira, à preparação para a visita ao Moreirense, relativa à 16.ª jornada do campeonato. A presença de Vítor Ferreira, jogador da equipa B, foi o grande destaque da sessão.

Pepe, único cliente do departamento médico do clube, realizou tratamento e trabalho de ginásio. O central contraiu uma contusão com edema do músculo solear da perna esquerda frente ao Sporting.

O FC Porto prepara o jogo com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, na sexta-feira, às 21h15. A partida da jornada 16 da I Liga terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.