PCP não vota contra o Orçamento na generalidade

A abstenção do PCP ou do Bloco de Esquerda são suficientes para a aprovação do OE.

O PCP não votará, à partida, contra o Orçamento do Estado na votação na generalidade, marcada para sexta-feira. A decisão dos comunistas será comunicada numa conferência de imprensa agendada para quarta-feira e permite que o Orçamento do Estado seja aprovado na generalidade.

Tanto o PCP como o Bloco têm vindo a negociar com o Governo sobre a proposta de Orçamento do Estado. No sábado, o Bloco admitiu votar contra se as suas exigências não forem satisfeitas.

As negociações têm prosseguido, tanto ao nível sectorial como político. E esta quarta-feira, já decorreu a reunião da direção comunista com o primeiro-ministro.

À tarde, tem lugar a reunião da direção do Bloco com António Costa – uma reunião que irá decorrer já depois da conferência de imprensa do PCP que, ao admitir a viabilização na generalidade, tira espaço ao Bloco e diminui a pressão sobre o Governo.

A proposta de OE 2020 foi entregue pelo Governo na Assembleia da República em 16 de dezembro e começa a ser discutida em plenário na generalidade na quinta-feira, sendo votada no dia seguinte.

Na segunda-feira, o ministro das Finanças prestou esclarecimentos sobre o documento na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, onde voltou a garantir uma baixa nos impostos e a realçar o primeiro excedente da democracia portuguesa.