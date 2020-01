Portugal vai "dar tempo" para decidir se retira militares do Iraque

“É uma base muito isolada, situada a 40 quilómetros de Bagdad, numa região desértica. É um campo militar grande, do tipo do Campo de Santa Margarida, sem qualquer povoação próxima”, descreveu.

Além disso, as medidas de proteção da base foram reforçadas e “eles próprios andam com coletes à prova de bala sempre que estão fora de edifícios”, sublinhou.

Gomes Cravinho lembrou depois que a missão portuguesa é de formação. As ações foram entretanto suspensas – até antes dos ataques da última noite – mas “o que faz sentido é que sejam retomadas para a missão continuar”.

Resta agora saber quando haverá condições para que tal seja viável. Segundo o ministro, Portugal aguarda alguns esclarecimentos do Iraque no sentido de saber “como as autoridades iraquianas vão desenvolver a sua posição” e de como “veem a presença da coligação internacional no país”.

“Há duas missões no Iraque: uma da NATO e outra de uma coligação internacional composta por 80 países”, explica João Gomes Cravinho, adiantando que Portugal faz parte desta coligação e que já não tem qualquer elemento da missão da NATO.

Segundo o ministro da Defesa, Portugal sai do Iraque numa de duas hipóteses: se os militares portugueses correrem perigo ou se não tiverem condições para prosseguir as ações de formação.

“Agora temos de ver e avaliar. Temos de dar um pouco de tempo”, insiste.