​"O telemóvel é como se fosse o nosso guarda-costas"

Como é que os telemóveis mudaram a nossa vida? Usamos as tecnologias para antecipar a experiência do futuro? Estas foram as perguntas lançadas por Carla Ganito, professora da Universidade Católica Portuguesa na conferência que abriu o segundo dia do Winter School for Study for Communication.



A investigadora começou por dizer que, hoje em dia, o telemóvel é quase uma extensão do nosso corpo, que nos dá segurança.

“É como se fosse o nosso guarda-costas, uma espécie de repositório de uma rede de conforto e apoio porque pode acontecer-nos qualquer coisa ou alguém pode precisar de falar connosco.”

“E há mais. O telemóvel permite também gerir a ansiedade porque temos tendência para usar esta tecnologia de forma a antecipar a experiência do futuro, porque o pior inimigo dos nossos dias é a incerteza”, afirma a catedrática.