Crédito à habitação? Números para jovens e quarentões

Quando quiser comprar casa – ou se já estiver naquela fase em que anda de banco em banco à procura do melhor crédito – saiba que a idade pode jogar a seu favor.

Há um banco em Portugal com um produto específico para clientes entre os 18 e os 30 anos, com várias condições especiais: comissão de abertura gratuita, a começar por um montante mínimo de 2.500€, e um máximo que pode ir até 100% do valor da avaliação, desde que não ultrapasse o valor da compra.

Oferece ainda um prazo mínimo de 5 anos e um máximo de 50 anos, desde que os clientes não tenham mais de 80 anos no final do empréstimo.

Mas há outras instituições de crédito que, apesar de não terem uma modalidade de financiamento específica para jovens, oferecem bonificação dos ‘spreads’.

Outros bancos apresentam soluções mistas com prestações muito reduzidas que aumentam, no máximo, 0,25% nos primeiros 10 anos. Ou seja, é a prestação a adaptar-se à melhoria dos rendimentos dos clientes, à medida que o tempo passa.

Mas, e para quem 40 ou mais? Há hoje um número considerável de quarentões que ainda não tem casa própria – seja porque têm empregos pouco estáveis e mal remunerados ou porque apostaram em prolongar os estudos para lá da licenciatura.

Em média, os portugueses vivem quase 30 anos na casa dos pais. São os europeus que ficam até mais tarde.

Aos 40 anos, ninguém é velho e ter casa própria é um investimento. Os bancos admitem créditos à habitação num prazo máximo de 40 anos, desde que a idade máxima no termo do empréstimo seja igual ou inferior a 80 anos.

Dados recentes do Banco de Portugal, citados pelo jornal “Dinheiro Vivo”, indicam que um em cada três contratos de crédito à habitação só acaba quando o devedor tiver 70 anos.

A percentagem sobe para 62% no caso do devedor que liquida o empréstimo aos 65 anos.