Ucrânia sobre queda do avião. "A prioridade é apurar a verdade e os responsáveis"

O Presidente da Ucrânia diz que a prioridade do país, nesta altura, é chegar à verdade do que aconteceu com o Boeing 737 na madrugada desta quarta-feira.

“A nossa prioridade é apurar a verdade e os responsáveis por esta terrível catástrofe”, afirmou Volodymyr Zelenskiy nesta quarta-feira.

O avião despenhou-se pouco tempo depois de ter descolado do aeroporto de Teerão e algumas horas depois do ataque do Irão a bases militares no Iraque. Ao cair, incendiou-se e as 176 pessoas que seguiam a bordo morreram.

Volodymyr Zelenskiy diz que, ainda na noite desta quarta-feira, seguirá para o local uma equipa de peritos para investigar as circunstâncias em que tudo aconteceu.

Antes, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano anunciou que, depois de uma conversa telefónica com o seu homólogo iraniano, os dois países acordaram em “coordenar de perto as ações de investigação que decorrerem de ambos os lados, com vista a determinar a causa da queda do avião”.