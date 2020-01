Tensão Irão-EUA. Como é que chegámos até aqui?

O Irão atacou duas bases no Iraque com tropas nort(...)

A tensão entre Estados Unidos e Irão não é nova, existe há décadas, mas talvez nunca tenha estado tão perto de causar um conflito regional de graves proporções.

Até 2003, o conflito entre os dois países era, sobretudo, uma questão de retórica e ocasionais atentados, mas com a invasão do Iraque pela administração de George W. Bush, militares americanos passaram a estar em contato direto com milícias xiitas que recebem as suas ordens de Teerão.

Os piores tempos de resistência à presença americana no Iraque deveram-se às milícias xiitas locais, financiadas e coordenadas pelo Irão, nomeadamente por Qassem Soleimani. Mais recentemente o Irão aumentou a tensão ao aprisionar dois petroleiros britânicos no Estreito de Ormuz e atacar, por via da milícia xiita no Iémen, uma exploração de petróleo da Aramco na Arábia Saudita.

Mas foi a partir de dezembro que a situação atingiu o ponto mais alto:

27 de dezembro – Um civil americano, contratado para trabalhar como intérprete com as forças armadas americanas, é morto num ataque contra uma base militar no Iraque. O ataque, supostamente levado a cabo por milícias xiitas, a mando do Irão, fere ainda vários militares.

29 de dezembro – Em resposta à morte do seu intérprete e ao ferimento de vários militares americanos, os Estados Unidos lançam um ataque contra bases da milícia xiita iraquiana Kata'ib Hezbollah, apoiada pelo Irão. No ataque morrem cerca de duas dezenas de milicianos.